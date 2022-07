Treet, en hengealm, er over hundre år, og står på en av Norges mest idylliske plasser. Treet står på historisk grunn, trolig har det vært bosetning her tilbake til bronsealderen.

Treet betegnes av en del lokale som det hellige treet på Hisøy, litt uvisst av hvilken grunn. Trolig har det å gjøre med den langvarige bosetningen.

Vil du se treet, kan du kjøre mot Flødevigen forskningsstasjon. Rett før Flødevigen står et turskilt mot Ausa og Boes utsikt. Herfra kan du følge den offentlige stien mot Boes utsikt. Etter om lag fem minutter på den offentlige stien ser du treet foran Heimarnæs gårdshus. Selv om treet står på privat grunn, er stiene som passerer det, offentlige.

Denne hengealmen har et helt spesielt utseende, helt ulikt norske trær. Det minner heller om et tre fra Provence eller Toscana. Kanskje ble det plantet av skipsreder Christian Theodor Boe (1838 – 1927), som kjøpte stedet i 1871, og ga det navnet Heimarnæs.

Mange kulturer betegner enkelte trær som hellige, de kan symbolisere ulike guddommer, hellige steder eller personer. I buddhismen symboliserer poppelfikentreet det hellige treet, der Buddha fikk sin oppvåkning. I Voluspå skaper Odin og brødrene hans de første menneskene av to trestammer, Ask og Embla.

Et tre kan også stå for forfedrene og slektens liv, og derfor motta offer. Også guder kan bli født av trær, for eksempel den greske guden Adonis som ble født fra et myrratre.

Et nært eksempel er det eviggrønne treet Yggdrasil i norrøn mytologi. Treet følger vegetasjonens livsrytme, og symboliserer universets syklus fra skapelse til undergang. I kristendommen er livets tre et sentralt symbol for Jesu kors.

Området rundt Heimarnæs er et jordisk paradis, et fortryllende sted med et mangfold av praktfulle gamle trær, grønne enger, kilder, tjern, frodige blomster og fuglesang, kort sagt en kontrast til det kompliserte og støyende livet i byen.

Like ved «det hellige treet» ligger et lite tjern med vannliljer med den skjulte nøkken og frosker som hopper rundt på måfå. Kanskje passerer du en sildrende bekk på vei mot Boes utsikt, med nattergalens stille sanger i det fjerne.

Den offentlige stien fører deg også til Boes utsikt (95 moh) der du ser Store og Lille Torungen, Merdø, og holmer og knatter i Sørlandets praktfulle nasjonalpark Raet rett foran deg. Her oppe på utsiktspunktet finner du benker og bord. Fra Boes utsikt er det også kort ned på en bred sti til Ausa, som er en offentlig idyllisk badeplass.

