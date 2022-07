Svar på kronikken Om Kristiansand kommunes krav til private avløpsanlegg av Tor Punsvik.

Rammene for vannforvaltning i Norge er gitt i vannforskriften. Her settes det miljømål for alt vann i Norge, og beskriver hvordan vannforvaltningen skal organiseres og foregå. Vannforskriften er norsk gjennomføring av EUs vanndirektiv.

Miljømålene i vannforskriften har som utgangspunkt at både vassdrag, kystvann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og restaureres med sikte på god økologisk og kjemisk tilstand. Det er gitt nasjonale føringer for arbeidet. Nærmere opplysninger om dette er tilgjengelig på Miljødirektoratets hjemmeside.

Klima- og miljødepartementet har i brev av 19. mars 2019 til Vannregionene gitt «Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene». I forhold til oppfølging av avløp som ikke er tilknyttet det offentlige avløpsnettet, såkalte spredte avløp, følger det: «Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13». Dette samsvarer med bestemmelsene i regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion. Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.

Kristiansand kommune har begynt dette oppryddingsarbeidet i Tveit. Området langs Tovdalselva ble prioritert av flere grunner: økologisk og kjemisk tilstand i elva, store brukerinteresser som er knyttet til vannkvaliteten i Topdalselva og Tovdalsfjorden, andel helårsboliger i området og at 90 prosent av avløpsløsningene her ikke tilfredsstiller dagens krav til utslipp og dokumentasjon. Tilsynet i Tveit startet i 2016 da de fleste private avløpsanlegg i området ble kartlagt. For kommunen er det viktig å se områder i sammenheng, slik at det kan være mulig å finne felles private løsninger innenfor et område.

Miljørådgiver Marina Zabrodina. Foto: Privat

Forurensningsloven § 18, tredje ledd, gir kommunen mulighet til å endre eller trekke tilbake en tillatelse når det har gått mer enn ti år. Dersom en mener at eksisterende avløpsløsning tilfredsstiller dagens krav, så påhviler det anleggseier å dokumentere at rensekravene oppfylles.

Kommunen har forståelse for at dette vil kunne medføre betydelige kostnader for enkelte boligeiere. Samtidig er forventet levealder på avløpsanlegg begrenset til 20-30 år. Det må være påregnelig med utbedringer av avløpsanlegget, slik som for eksempel tak, vinduer, kledning m.m.

Kommunen har forsøkt å gi god informasjon i forkant av at det sendes pålegg, både ved skriftlig informasjon og ved folkemøte. I tillegg må det understrekes at alle pålegg er enkeltvedtak, hvor det er klagerett og mulighet til å få overprøvd kommunens saksbehandling og vedtak.

Når det gjelder kommunens arbeid med utslipp fra landbruket, er det flere lover og forskrifter som regulerer dette. Det stilles krav til blant annet gjødslingsplaner, spredearealer og spredetidspunkt og krav til kantvegetasjon. Landbruksavdelingen i Kristiansand kommune har i flere år hatt fokus på avrenning av næringsstoffer til vannforekomster. I regionalt miljøprogram for Agder er det prioritert tiltak som reduserer avrenning til vann og vassdrag. Her kan nevnes; redusert jordarbeiding, fangvekster, grasdekte kantsoner i åker, nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel, spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding og klimarådgivning. Når det oppdages brudd på gjeldende regelverk følges dette opp.

I regionalt miljøprogram for Agder er det prioritert tiltak som reduserer avrenning til vann og vassdrag.

Forurensning fra spredt avløp og jordbruk er ofte en såkalt diffus forurensning som ikke kan spores opp til konkrete eiendommer. Men flere fakta kan tyde på at forurensning kommer fra avløp: andelen av løst fosfat av total fosfor, forholdstallet mellom E.coli og intestinale enterokokker, og ikke minst legemidler, blant annet angstdempende, antidepressiva, antiepileptika, antihypertensiva, smertestillende og stimulerende (koffein) som ikke brukes i dyrehold.

