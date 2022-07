Innsender er lektor ved Eilert Sundt videregående skole i Farsund og hadde skoleåret 2018/19 Khadijeh Saed (av søstrene kalt Khadija) som elev i en innføringsklasse. De ble godt kjent med hverandre. 28. mars ble Khadijeh og hennes mor, Naja Alsharaa, drept i eget hjem på Søm i Kristiansand. Diktet under ble skrevet den dagen Khadijeh og mora ble gravlagt.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Jeg så deg i drømmene mine/i natt, Khadija./Du lo med søstrene dine/ Og jeg så de svarte øynene dine/gnistre bak brillene og lyse opp ansiktet ditt,/ ramma inne av et rosa sjal, mens du sa noe/små-ertende, morsomt og/ jeg så de hvite tennene dine,/de små hendene som stakk fram/fra den tøffe og litt for store hettegenseren./ Ja, hendene, som du ofte rakte opp i norsktimene våre/da vi snakka om metaforer, verselinjer og selve Livet/og tok mandagspraten om hva vi hadde gjort i helga og hvilke filmer/vi hadde sett,/Hendene som du lot gli over tastaturet i arbeidet ditt,/Og som du leende holdt sønnen min med og som du forsiktig/og samvittighetsfullt forsynte deg av livet med,/og som brått ble farga av/dryppende,/røde/dråper/den dagen/stemmen/ble stille.

Du kom fra en krig, men måtte selv krige/Da freden forsvant fra ditt eget hus/ På mandag var dagen bare en mandag/og starta slik mandager gjør./ Den vridde seg brått til en skjebnetime/Og ble til et angrep som ingen kan vinne/Den vondeste, vrangeste krigen av alle,/den som de elskende kriger./ Hvem andre gikk inn i kampen enn du/Som forsvarssoldat/ vant du i slaget om rettferd, men/likevel tapte du/alt.

På fredag ligger du her,/under tyngden av vårkald jord/ sammen med alle lengslene dine:/Den hemmelige avstandsforelskelsen i ham/ som du aldri turte å snakke med,/Somrene som lå foran deg,/ Barna som du ville ha holdt i de trygge hendene dine,/ De gode gjerningene du ville ha gjort, klemmene/ du ville ha gitt og omfavnelsene du ville ha fått/Drømmene om å være voksen og fri/i liv og latter med søstrene dine

Ordene våre er tomme lyder, de kan ikke romme et liv./Men du lever videre utenfor språket/I djupe spor fra en spinkel kropp/i det gapende tomrommet som bor i sorgen/i varme minner som tegner et omriss/ av noe større enn oss.

Vår kjære Khadija, vi glemmer deg aldri/Vi tar med oss varmen du ga,/ det ertende smilet, rettferdighetssansen/og livsgleden du fikk kampviljen fra./ Vi reiser den reisa du ikke fikk reise i dager dunkle av sorg/og bærer deg med oss/i hvert eneste fotspor,/vår søster, venn og soldat.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.