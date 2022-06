Enkel hoderegning jfr. FVN, viser at leieprisen pr. konsert for Sødal og hans likesinnede da ender opp med mellom kr. 50.000,- og 100.000,- pr. dag om man regner mellom 500 og 1000 publikummere til en billettpris mellom kr. 300,- og 400,- . Lys, lyd og rigg kommer i tillegg. Til sammenligning er prisen for å sette opp en tilsvarende konsert i Nidarosdomen 22,5 prosent av billettinntektene. Altså en «vanlig» pris.

Den 29. januar 2022 følger FVN opp med nok en sak med overskriften «Store prisforskjeller i kulturleie». Her kan vi lese at i Grimstad Kulturhus er prisen kr. 0,- for å leie lokaler til forestillinger, mens Kilden Kulturhus tar kr. 47,- pr. sete når den største salen bookes. Lys, lyd og rigg kommer i tillegg.

Hovefestivalen betalte i sin tid over 1 million kroner for leie offentlige arealer. (kilde Agderposten). Hva som betales av leie fra festivaler som Øya-festivalen, Roskildefestivalen eller for den saks skyld Måkeskrik, Sommerbris, Ravnedalen live eller «Covid-festivalene» i Bendiksbukta på skattebetalernes regning, vet jeg ikke. Men jeg vet at arealene som arrangementene foregår i og på, også eies, bekostes og vedlikeholdes for skattebetalernes regning.

Samtidig må skattebetalerne avstå fra bruk av offentlige bygg og arealer under kulturarrangementer, men mindre de vil betale enda mer enn de allerede betaler for å være til stede i et areal de allerede har kjøpt og drifter.

For Palmesus sin del vet vi at de offentlige arealer de krever er enorme. De vil ha alt fra «glamping» på Kristiansand Stadion, festivalcamp i Bertes, til egen grønn øy i Langfeldts allmenning der det før var båtopplag og parkering som kommunen tjente penger på. Kilden og SKMU er samarbeidspartnere, og hele Tangen og Kvadraturen domineres av arrangementet. I år tas til og med containerhavna og omtrent hele Strandpromenaden i bruk.

Alt sammen betalt av kommunens innbyggere til felles glede, benyttelse og vareflyt gjennom havna. Kommunen, og da med spesiell velvilje fra Høyre, øser ut skattebetalernes penger på alle arealer som kreves. At skattebetalernes interesse for deres egne grønne arealer, bading, kulturhus, kirker og museum må vike midt i sesongen alle gleder seg til, ser ikke ut til å affisere Høyre.

Palmesus hevder å ha rundt 40.000 betalende gjester og rundt 80 millioner i omsetning i 2019 (kilde FVN 5. okt. 2020) Hvor mye som da burde tilkomme kommunen pr. sete eller solgte billett skal jeg ikke mene for mye om. Men dersom man fulgte Domkirkens eksempel med 23 prosent av inntektene, så blir leieprisen rundt kr 18 millioner. Omtrent den samme prisen som kommunen må ut med for å arrangere en gratis folkefest på alle våre strandarealer kalt Tall Ships Races, men som kommunen ikke har råd til.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.