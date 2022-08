Tellef Inge Mørland (Ap-representant fra Aust-Agder) og Kari Henriksen (Ap-representant fra Vest-Agder) har i mange sammenhenger snakket om hvor viktig arbeidsplasser og verdiskaping er for sørlandsregionen. Vi setter derfor vår lit til at de bidrar til å forhindre en bølge av permitteringer, oppsigelser og i verste fall konkurser i anleggsbransjen utover vinteren og neste år.

Krigen i Ukraina har påført oss som vedlikeholder og bygger veier, graver grøfter og gjør tomter byggeklare, enorme merkostnader. Det siste halvåret har dieselprisene svingt, men ligger i snitt 50 prosent over nivået før krigen.

Vi hadde forventet at en Ap-styrt regjering ville bidra til at vi hadde fått kompensert deler av disse utgiftene. De fleste oppdragene våre er for offentlig sektor, og det er på ingen måte tatt høyde i kontraktene for en slik eksplosiv prisvekst.

Flere må nå gjøre jobber for kommuner, fylker og stat der vi går i null eller taper penger. Vi ønsker på ingen måte noen permanente støtteordninger, men ber på det aller sterkeste om at de få næringene som har diesel som aller viktigste innsatsfaktor, får en midlertidig kompensasjonsordning som hjelper oss til å overleve.

Mange andre europeiske land har kuttet kraftig i dieselavgiftene etter krigsutbruddet i Ukraina. I Norge, som på ingen måte er fattigere enn land som Spania, Nederland, Sverige og Tyskland, er det ikke gitt ett eneste avgiftskutt. Dersom politikerne har en sterk vegring om å kutte avgiftene for alle, kan de som et minimum innføre en midlertidig kompensasjonsordning som letter litt på den uhyre krevende situasjon anleggsbransjen står i.

Vår bransjeorganisasjon MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) har spilt inn en slik ordning til Finansdepartementet. Vi opplever at mange i Sp sier de kan tenke seg å innføre ordningen ettersom den ikke påfører staten store ekstrakostnader. Nå venter vi i spenning på våre to Ap-representanters bistand i ukene framover. Arbeid er vel Aps fremste merkevare. Nå handler det om våre arbeidsplasser her i agderregionen.

Vi trenger deres bidrag, Tellef og Kari.

