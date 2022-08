Det er fantastisk for hele Agder at Arendalsuka eksisterer.

Store ringvirkninger for områdene rundt Arendal, både hoteller, restauranter osv. Veldig spennende at store politiske avgjørelser blir publisert og diskutert her, kjempemange arrangementer, av ikke bare politiske partier, men en haug med frivillige organisasjoner, sykehuset, konsulentfirmaer osv osv osv, politikere besøker lokale bedrifter, skoler osv.

Og så er dette for hvermansen. Det er kjempemange «normale» mennesker som besøker dette arrangementet

Så jeg sier absolutt Ja til Arendalsuka!

Gleder meg til neste år!

