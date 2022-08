Spesielt innen havvind, batterier, hydrogen, CO2 håndtering, prosessindustri , maritim industri samt skog- og trenæring og øvrig bioøkonomi. Tankegangen er god, men det er som kjent forskjell på ønsker og realitet. Selv om det hevdes i kronikken at Agders kraftoverskudd utgjør halvparten av Norges samlede overskudd, rimer det svært dårlig med prisutviklingen på strøm og nettleie i landsdelen. Strømprisen i sone Sørvest-Norge opererer med døgnpriser på for eksempel 4,72 pr kilowattime. Og stadig stigende. Mens Nord-Norge betaler noen symbolske øre og attpåtil slipper forbruksavgiften. Glencore Nikkelverk frykter ekstraregning på 200 millioner kroner. Samme signaler fra Elkem Carbon og Alcoa Lista.

Det grønne skiftet kan ikke gjennomføres så raskt som man ønsker med slike strømpriser i vår landsdel.

I tillegg er det en kjent sak at strømforbruket øker raskt; nylig sendte Agder Energi mail til sine kunder om at ny nettleiemodell ble innført 1. juli 2022. Det oppfordres til smartere bruk av strømnettet slik at vi unngår milliardbeløp for å forsterke kraftlinjene. Batterifabrikken Morrow Batteries blir etter sigende svært kraftkrevende, noe Agder Energi bør være klar over som største aksjonær i selskapet.

Med svært ulik konkurranseevne for næringslivet på Agder med 6000 ganger høyere strømpris enn Nord-Norge blir det ingen tusenvis av grønne arbeidsplasser men mulig storstilte oppsigelser fra både prosessindustrien og gatekjøkkenet på hjørnet. Og mulig rasjonering av strøm. Noe både fylkesordfører Arne Thomassen og Agders folkevalgte politikere er smertelig klar over.

