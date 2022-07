Det er liksom en trussel som kan påvirke kunstnerisk kvalitet, integritet, og være med på å bestemme retning for hvordan kunst utvikler seg?

Men kjære kunstnere. Kunstsilo er ikke et domene for kunstnere – Kunstsilo er et bygg for å vise kunst og skape aktivitet, et bygg som i stor grad bygges med fellesskapets midler for fellesskapet. Det er svært gledelig om man finner måter som gjør bygget, aktivitetene, og utstillingene, mer interessant for en større målgruppe, enn de som er spesielt interessert og har faglig interesse innen kunstfeltet.

Da er nettopp samarbeid et stikkord, langt flere aktører i Kristiansand burde samarbeide til felles beste for å framheve alle de tilbud som finnes i byen. Å sitte på sin «egen» navlebeskuende tue og føle seg truet, det fører hverken til innovasjon eller nytenking. Så kunstnere, se muligheter, produser og selg kunst som treffer noe hos den som ser. Noen kunstnere har provokasjon som sitt uttrykk, men hvem betaler for å bli provosert? Skal jeg og mange andre betale for å se kunst, må den skape undring, nye tanker, gjøre inntrykk. Alt for mange ganger har jeg gått gjennom en utstilling med en tomhetsfølelse, og med H.C. Andersens fortelling om keiserens nye klær i bakhodet.

Når jeg i Kristiansand bystyre har stemt for at Kunstsilo skal bygges, er det ikke fordi kunstnere skal finne sin egen hule og dyrke særinteresser. Men for at Kristiansand skal framstå som en interessant by å besøke og bo i. Det skjer ikke på grunn av en Kunstsilo, men det kan skjer hvis mange aktører sammen får til å vise kvalitetene som finnes her.

I dag er Color Lines danske hjemmeside et grelt eksempel, de markedsfører i liten grad destinasjonsbyen Kristiansand, som en by å besøke og bli i, jeg tenker at årsaken til det er at det ikke er stor nok interesse for å kjøpe dags- eller enkle overnattingsturer hertil? Det kan Kunstsilo og andre aktører gjøre noe med, hvis de står sammen og drar lasset.

