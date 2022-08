Fædrelandsvennens leder tar lørdag for seg Utlendingsdirektoratet.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Bakgrunnen er at utlendingsmyndighetene nekter et ektepar fra Lillesand å gjenforenes i Norge. Ektemannen returnerte til Sør-Afrika fredag. Som hvit mann i hans alder, er det nesten umulig å få jobb, ifølge han selv.

Her må UNEs leder, Marianne Jakobsen, virkelig stille opp og vise formildende omstendigheter. Som det fremkommer i artikkelen, er begrunnelsen at kona manglet kr. 11.600.- på sin årsinntekt fra i fjor! Altså av økonomiske grunner. Venner kan sikkert garantere for både ektemannen og manglende årsinntekt.

Vi etterlater oss en vond følelse på hvordan vi som nasjon tidligere har behandlet krigsseilerne/nordsjødykkerne/spanske sjøfolk (som ble nektet pensjon, til tross for at de var ansatt på norske skip)/ Afghanistan-tolkene/tyskerbarna/asylsøkere (som risikerer dødsstraff) om de blir returnert til hjemlandet.

I disse dager forlater to iranere fra Teheran, Norge. De måtte rømme fra Iran da de hadde konvertert til kristendommen. De håpet på at Norge ville ta imot dem. Men UNE trodde dem ikke. Etter en rekke anker og avslag fra UNE, har de nå fått varig opphold i Canada. Canadiske myndigheter sjekket deres kilder, og trodde dem. Dette er menn i sin beste alder, hvorav den ene er gift, og måtte rømme fra kona. Etter å ha vært adskilt fra hverandre i flere år, blir de nå gjenforent i Canada, da hun også har fått varig oppholdstillatelse der.

Hva er det med oss nordmenn. Hvorfor oppfører vi oss mot våre medmennesker på denne måten? Hvorfor kan vi ikke oppføre oss som folk flest!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.