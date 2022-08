Det hører med til saken at utbygger, Jarl Sindland og Tom Arne Aamodt, nå går fra deler av det de gikk med på før vedtaket.

Avgjørende for mange politikere som bidro til å godkjenne utbyggernes nye plan, var dette: Det forelå et omforent kompromiss mellom utbyggerne og de nærmeste naboene som dessuten hadde presentert planen for et større nabolag. Galgeberg velforening støttet også. Ingen ønsket utbygging, men etter enighet om noen vesentlige forhold, var dette kanskje det en kunne oppnå.

Nå har en overraskende byggesøknad kommet. Her bryter utformingen av boligmassen på to vesentlige punkter med det som muntlig og skriftlig var avtalt og illustrert i bindende planskisser fra 15. juni 2021. I tillegg viser det seg at politikerne ble feilinformert. Hva har skjedd?

Før vi som nærmeste naboer og representant for velforeningen aksepterte å stille oss bak et kompromiss, inviterte utbygger til et par drøftingsmøter om en justert plan. Prosjektet var kraftig nedskalert, men vi hadde likevel motforestillinger. Noen fikk vi ikke gjennomslag for. Andre stilte vi som krav, herunder at det ikke skulle være flatt tak eller tre fulle etasjer på sju av de ti boenhetene. Saltak, to etasjer pluss loft, måtte til for å unngå blokkpreg i samsvar med skissene. Dessuten ble én enebolig tatt ut for at ikke boligmassen skulle ligge som en kompakt «mur» ned mot stien til Blomma og gi sjenerlig innsyn til naboeiendom.

Utbygger aksepterte dette (15.6.2021), og bekreftet det i flere mailer. Vi stolte på at en av de største aktørene på feltet ville stå ved det som muntlig og skriftlig var avtalt og illustrert, og på at det som ble sendt politikerne, samsvarte med det vi var blitt enige om.

I ettertid ombestemte utbyggerne seg tydeligvis, for i byggesøknaden har samtlige ti boenheter fått flatt tak. Sju framstår visuelt om lavblokker. De to eneboligene mot stien er bygd tett sammen og gir et annet fotavtrykk enn på skissene som utbygger gjentatte ganger presiserte at var det som gjaldt.

Hva skjedde overfor politikerne? Noen sendte de justerte planene til Senterpartiets leder som la dem fram i bystyret med benkeforslag om godkjenning. I disse dokumentene lå det imidlertid en passus om at utbygger kunne velge mellom saltak, pulttak eller flatt tak på sju boenheter, stikk i strid med det som var avtalt med naboer og velet. Dette var heller ikke i samsvar med Sindlands prosjektpresentasjon på Arbeiderpartiets gruppemøte et par dager før, et møte en av oss også var invitert til. Her viste Sindland sju bygg med saltak. Temaet ble ikke problematisert siden en var enige om dette. Videre er det lett å forstå at AP-representantene ikke la merke til at takutformingen i det senere benkeforslaget var blitt valgfri til forskjell fra i presentasjonen på gruppemøtet.

Vi har flere ganger skrevet til utbygger etter at byggesøknaden forelå og spurt hvorfor de har gått fra avtalen, og hva de vil gjøre med dette. Vi fikk svar, men ikke på det vi spurte om. Takutformingen ble for eksempel omtalt som en «detalj» utbygger ikke kunne huske. Dermed ble det sendt en skarp merknad på nabovarselet.

Arkitekten som har ansvar for byggesøknaden, bagatelliserer alvoret i kommentarene til kommunen. Det avtalte mellom utbygger og oss omtales her som «oppsummering av samtaler», «hendelser» og «dialog» – nærmest uforpliktende småprat som ikke kan bli hensyntatt: «Eventuelle muntlige og uformelle samtaler og drøftinger i forkant kan ikke tillegges avgjørende vekt ved saksbehandlingen av prosjektet» (8. juli 2022).

Med den historikken saken har, er dette uholdbart. I byggesaksprosessen kan verken utbygger eller kommunen se bort fra den omforente utformingen som sto helt sentralt i godkjenningsprosessen. Dette er ikke bare et rent privat anliggende mellom private parter som kommunen overse med en begrunnelse om at byggesøknaden kun skal vurderes opp mot en vedtatt detaljreguleringsplan. Uavhengig av hva den måtte tillate rent teknisk, foreligger det her i realiteten en form for avtale som kommunen er involvert i gjennom en felles forståelse og enighet. Den ble etablert i full offentlighet, og var et viktig premiss da bystyret vedtok reguleringsplanen. Dette er veldokumentert i skriftlig kommunikasjon og store medieoppslag fra tiden fram mot vedtaket.

Presentert og avtalt utforming må respekteres av utbygger og av kommunen. Saken må avsluttes på en måte som er i samsvar med skissene som vi, andre naboer, velforeningen og flere politikere ble presentert for før bystyrevedtaket. Ellers bryter en med grunnleggende verdier og forutsetninger for offentlig forvaltning, medvirkning og demokratisk styring. Og apropos: Dette skjer altså i en sak med stort folkelig engasjement og bred mediedekning. Hva kan da skje i mindre og mer anonyme byggesaker?

