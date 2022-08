Du har mange jern i ilden, og kaste terning, ja- der er du en «dødare».

Skrubbsulten - en restaurant, en kafé, et spisested, en plass å møtes over en kopp kaffe, en plass å ta et glass øl. Der noen venninner tar en lunsj. Der man stikker innom for en matbit før man haster videre til neste gjøremål. Der noen naboer tar en middag eller en kaffe og dessert.

Lund trenger en møteplass - et sted for å ta den gode kjasen. Et sted å slenge innom i en god atmosfære. Et sted som blir til mens tiden går.

Tilbakemeldinger fra kunder er mer enn godt nok til å gjøre eventuelle forandringer. Man trenger ingen spesialist i terningkast for å vise veien.

Lund trengte et sted, når det kom så skulle det altså «drepes» av deg.

Terningkast to er stryk innenfor restaurantbransjen. Nå er det heldigvis sånn at ingen andre enn du har din gane. Jeg har til dags dato aldri vært misfornøyd med maten på Skrubbsulten, men så har jeg heller ikke de store forventninger til en rett som koster ca 200 kr og der omkring.

På Google har restaurant Skrubbsulten på Lund fått 7 anmeldelser og snittet er 4,7. Det er nesten toppscore, da 5 er det meste man kan få. Skrubbsulten på Tinnheia som er samme konsept har fått 4,3 stjerner av 5 og er gitt etter 246 anmeldelser. På Tripadvisor er restaurant Skrubbsulten ranket til den 48. beste restauranten ut av 128. Noe som er godt over snittet. Hadde alle gitt den terningkast 2 som du gav den, så hadde restaurant Skrubbsulten endt på en jumboplass både på Google og Tripadvisor.

Neste gang du kaster terning for et nyoppstartet sted - tenk deg nøye om.

For eierne og de ansatte bak restaurant Skrubbsulten vil nok dette føles utrolig urettferdig og ondskapsfullt med tanke på at den vanlige «hvermansen» setter pris på restauranten/kafén/spisestedet/treffstedet.

Hilsen en fornøyd spisegjest, Lundskråge og styremedlem i Kristiansand Pensjonistparti.

