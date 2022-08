Regjeringen og politikerne i Agder Energis AU har frem til nå kun vært opptatt av å se nøye på situasjonen. Men hvilket handlingsrom har den politiske ledelsen i Agder Energi? Frem til nå har de avvist ethvert forsøk på å gi innbyggerne og næringslivet vårt rimeligere strøm. De har heller ikke kuttet eksporten. De har faktisk ikke gjort noen ting, utenom å svare media at de ikke kan gjøre noe.

Det får meg til å lure på om den politiske ledelsen i AU kun er utnevnt av seremonielle årsaker. At de kun skal spise kanapeer og drikke kaffe med den administrative ledelsen noen ganger i året.

Den politiske ledelsen i AU i Agder Energi har frem til nå vist seg å være passive, og de kaller det for ansvarlig lederskap.

Jeg mener at det må avklares hvor mye handlingsrom de har, hva kan de gjøre med strømprisen og hva kan de gjøre med eksporten. Det er min oppfatning at den politiske ledelsen kan gjøre langt mer enn de nå gjør.

Det er dessverre et faktum at vi har en lite handlekraftig regjering, og som følge av det må den politiske ledelsen i Agder Energi vise tydelig ledelse og handlekraft. Jeg forventer at et ansvarlig lederskap i styret i Agder Energi viser evne og vilje til å presse grensene for hva de kan gjøre og ikke. Ansvarlig lederskap er ikke å sende ut pressemeldinger med at de ikke kan gjøre noe.

