I fjor var det godt og varmt vær og venstresiden ropte at klimakrisen var her. Ny temperaturrekord i Aten! Og i Roma! Varmeste siden 1917!

Så var det altså varmere i 1917. Og antagelig i 1895 også, godt og varmt det året. Og i 1811.

Slik kunne vi fortsette. I løpet av 100 år har klimarelaterte dødsfall gått NED med mer enn 90 prosent. Det er ingen klimakrise og vi kan kjøre bil så mye vi orker, og reise på ferie med fly og buss, alt er bra. For i år er det ikke varmt, i år er det faktisk kjølig, bare ungdommene som går i shorts. Kan det være en ny «liten istid» som er på vei? Vi hører vel snart noe fra klimarabulistene i SV og Rødt og ikke minst Ap, hva som er galt denne gangen, slik at vi kan bli skattelagt enda mer for et eller annet tull. Gi oss litt varme her i sør!

