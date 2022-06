Medlemmene fremstår som historieløse. Hva som har passert i saken forut for den alarmerende meldingen om folkeavstemning, virker helt borte fra den kollektive tankevirksomhet. At Arbeiderpartiet i Stortinget stemte mot kommunesammenslåing betyr intet, at prosessen lokalt med nei-flertall i Søgne og forutsetningen for Songdalens ja var fiktiv, at de rødgrønne partiene i valgkampen var samstemte om at reversering av kommunedelplanen kunne bli gjennomført av ny regjering, at det nåværende bystyret avviste forslaget om folkeavstemning. Dette er realiteter som partiet lokalt ikke tar innover seg. Det er virkelig alvorlig. Med det bakteppet er lokalpartiets indignerte utblåsning mildt sagt uverdig.

