For noen av oss har veien frem mot store sammenslutninger vært lang og tornefull. Men endringer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå har endret tidligere sterke nei-stemmer til enda sterkere ja-stemmer.

Skal vi ha mulighet til å vinne miljøkampen, trenger vi et sterkt FN, eventuelt andre overnasjonale organ som krever sterkere forpliktelser fra alle medlemsorganisasjoner.

Nasjonal trygghet og samfunnssikkerhet trenger sterke forsvarsallianser. For oss som ønsker å hegne om vår nordiske demokratiforståelse, trenger vi et sterkt NATO. Selv en forsvarsallianse med mange og stygge feilskjær er å foretrekke fremfor alternative allianser som ikke bygger på de samme grunnverdier og demokratiske spilleregler.

Tiden har rent ut for separatisme og alenegang i sikkerhetsspørsmål.

Som nordmenn kan vi være stolte over å ha en tidligere statsminister med hånda på rattet i NATO. La oss håpe at Norge også i fremtiden vil levere nasjonale ledere til viktige internasjonale verv. Nivået på vårt demokratiske samfunn er noe å være stolt av, og vi har viktige verdier å kjempe for i en global sammenheng.

En sterk forsvarsallianse, bygd på demokratiske verdier, innebærer mer enn bare fravær av krig. Krig og væpnede konflikter er ikke bare en trussel mot liv og helse, men også mot matvareproduksjon og urettferdig fordeling av naturressurser. Miljø og artsmangfold blir noen av de store taperne som følge av krig og konflikter.

EU har ikke utspilt sin rolle, men vil ha godt av utvidelse og fornyelse. Både Europa og resten av den demokratiske verden trenger et EU tuftet på demokrati, menneskeverd og menneskerettigheter. Nasjonalistene i og utenfor Europa må møtes med demokratiets overlegenhet med tanke på menneskerettigheter og menneskeverd. Nasjonalisme og autoritære styresett må bekjempes.

Noen ganger må vi overlate mer til nasjonale og overnasjonale myndigheter for å oppnå fremgang, eksempelvis innen miljøvern og sikkerhetspolitikk.

Nasjonalisme og proteksjonisme får trangere kår med et sterkt FN og et fornyet EU. Begge de nevnte ismene virker hemmende på vår evne til å fordele naturressurser på en bærekraftig og solidarisk måte.

Kloden vår trenger mer fellesskapstenkning og større visjoner enn hva vi oftest utviser i små og selvtilfredse enheter.

Etter at varselet om mulig oppløsning av Kristiansand kommune ble lansert, har vi hørt tydelige stemmer fra næringslivet, fra kulturlivet, fra ulike fagmiljøer innen kommunens tjenestespekter, ja det er sågar noen som har opplevd eldreomsorgen som bedre i den nye kommunen.

Nå sitter jeg igjen med spørsmålet om hva det var som vi søgnefolk var så redde for før kommunesammenslåingen? Er grunnlaget for angst like sterkt i dag?

