Volden som utøves er ikke forenlig med vår tro, og sammen tar vi avstand fra terror og vold mot alle mennesker. Uavhengig av legning, kjønn, religion og etnisitet, er vold aldri løsningen. Vår religion lærer oss å møte ondt med godt, og å ta vare på alle menneskers liv. Skaperen sier i koranen S5 v35 at den som dreper et menneske uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse skal anses som hadde han drept hele menneskeheten, og den som redder et menneske skal anses som hadde han reddet hele menneskeheten, og profeten har lært oss å behandle vår nabo som familie.

Dette har ingenting med islam og Guds budskap om kjærlighet, barmhjertighet og rettferdighet å gjøre.

Vi føler med alle som er berørt av terroren, og kondolerer for deres tap av liv.

