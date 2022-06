Ved sammenslåingen i 2020, så ble vedtatte budsjetter i de 3 kommunene for 2020 slått sammen. Dette var utgangspunktet for budsjettet i nye Kristiansand. Det var ingen krav eller forventninger til at de enkelte kommunene skulle budsjettere med innsparinger, tilpasninger eller økning i kostnader som følge av sammenslåingen.

Hvorfor budsjetterte da Søgne kommune i sitt budsjett fra 2020 med økning i inntekter på titalls millioner og tilsvarende reduksjon i kostnader til drift av tjenestetilbudet til innbyggerne? Hverken Songdalen eller Kristiansand gjorde samme øvelse.

Svaret ligger hovedsakelig i de store investeringer som ble vedtatt like før sammenslåingen var en realitet. Da vedtok Søgne kommune investeringer på hele 1,1 milliard. Hvis Søgne fortsatt hadde vært egen kommune, så ville dette ha ført til en dobling av gjelden. Alle som har huslån vet at dobler du gjelden, så kan du ikke bruke like mye penger på ferie, mat, biler, etc. Du er nødt til å kutte i kostnader. Tilsvarende er det også for kommuner som dobler gjelden. Da går det ut over tjenestetilbudet til innbyggerne.

Budsjettet som ble vedtatt like før sammenslåingen, viser at Søgne kommune var nødt til å kutte i tjenestetilbudet til innbyggerne. Skolene i Søgne ble da den store taperen. Søgne kommune budsjetterte med innsparinger på hele 10 millioner. Argumentene om at dette var nødvendig for å tilpasse seg skolene i Kristiansand «holder ikke vann». For det første så var det ikke krav til at Søgne skulle budsjettere med såkalte tilpasninger til de andre to kommunene, og hvorfor skulle det spares hele 10 millioner? Hvis målsettingen var tilpasning til Kristiansand-skolene, så er innsparinger på 10 millioner vesentlig mer enn nødvendig? Man kan jo også spørre seg hvordan Søgne kommune kom fram til nøyaktig 10 millioner.

Søgne kommune gjorde også flere tilpasninger i sitt budsjett for å pynte på realiteten. F.eks. ble kostnader til nytt renseanlegg i Høllen tatt ut og erstattet med teksten: «Må ivaretas i den nye kommune». Nå viser ny kalkyle at dette vil koste 500 millioner, noe som vil gi en stor økning i kommunale avgifter for innbyggere i både Søgne og Songdalen.

I ettertid er det lett å se at Søgne kommunes vedtatte innsparinger på 10 millioner var en unødig budsjettabbe. Det har ført til problemer for skolene i Søgne. I tillegg har også sektoren i nye Kristiansand vært nødt til å bidra med ressurser for å reparere på skadene.

