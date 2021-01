Kjære brøytebil!



Så er du her igjen, regnet er, for en periode ihvertfall, over, og kuldegradene er her. Så lørdag kveld hørte jeg deg for første gang i år. Klokka var elleve og du kom forbi meg flere ganger den natten, helt til klokka seks om morgenen. Det bråker jo litt, og jeg kan jo bli litt forstyrret her, nærme Setesdalsveien som jeg bor. Men så tenker jeg på den nytten du gjør, og hvor avhengig samfunnet er blitt av sånne som deg, og da er det jo lett å unnskylde at jeg våkner av deg iblant.

Søndag kveld var du forresten her igjen. Jeg håper du får din fortjente inntekt av ditt strev, du jobber jo stort sett i helgene, og det er vel også best betalt sies det. Men nå må du unnskylde meg litt, jeg må prøve å få meg litt søvn, nå som du har en liten pause. Men jeg håper å se deg igjen, i det minste når snøen faktisk kommer!

Med søvnig hilsen

