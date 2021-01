Nei, Sørlandsnyhetene trenger vi ikke



Leste et innlegg som fremsetter at det er for lett å slippe unna med juks og fanteri i byggebransjen, og at dette er et argument for at Sørlandsnyhetene bør bestå.

Jeg håper vedkommende som skrev innlegget kan vise oss noen eksempler på hva han mener Sørlandsnyhetene har avslørt av juks og fanteri i byggebransjen. Jeg hører stadig folk gjenta Sørlandsnyhetenes løgner om at prosessen rundt Kunstsiloen var preget av snusk, men har til gode å se et eneste eksempel på snusk, eller bevis på noe kritikkverdig.

Onsdag så vi hva falske nyheter kan føre til. Er det slike ledere vi ønsker? Svaret er definitivt nei.

Innlegget er forkortet. Red.

