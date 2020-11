Løsbikkjer og båndtvang

Takk til Ragnar Ouidding for ditt innlegg i Fædrelandsvennen tirsdag 24. november angående bikkjer som ikke går i band. Hvor mange ganger har ikke en hund kommet løpende mot meg og hoppet opp på meg, noen ganger til og med FØR eieren viser seg og roper hunden til seg. Jeg er redd for hunder, og spesielt store hunder. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt hundeeieren si: «Han er ikke farlig. Han er bare snill.» INGEN hundeeier kan garantere at en hund er like snill mot en fremmed som mot eieren selv. Når en er redd, kan hunden lukte dette og hunden trekkes mot deg. Vi er MANGE som er redd for fremmede bikkjer. Hvorfor er dette så vanskelig for en hundeeier å forstå? Det handler om å ha respekt for andre mennesker.

