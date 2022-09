Frank van der Klei skriver i Fædrelandsvennen 31. august at Venstres politikk om slutt på privatisering av velferdstjenester ikke er til det beste for innbyggerne.

I og med at Venstre mener at vi trenger solide velferdstjenester med en god blanding kompetente offentlige og private tilbydere, antar vi at det Venstre han refererer til, er venstresiden i norsk politikk, og ikke det sosialliberale sentrumspartiet Venstre.

En blanding av offentlige og private tjenester legger til rette for konkurranse, utvikling og valgfrihet, slik at alle kan leve gode liv. For Venstre er det viktig at folk får hjelpen de trenger, ikke hvem som leverer den. Utfordringen med regjeringens modell med utfasing av kjøp av tjenester fra private aktører er todelt. For det første vil behandlingskøene øke. For det andre vil det fortsatt være mulig for folk med gode forsikringer og store lommebøker å kjøpe seg plass i helsevesenet. Venstre vil bruke private krefter for å få ned køene og gi bedre helsetilbud til flere.

Venstre ser med bekymring på hvordan bortfall av fritt behandlingsvalg vil ramme de aller sykeste, eksempelvis innen rus og psykiatri. Vi har også vært kjempet for fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og vi ser allerede at det utgjør en forskjell for brukerne å få velge tjenesteleverandør. Dette gjelder både for muligheten til å få et tilbud, men også for at tilbudet skal holde en god kvalitet.

Hovedregelen skal selvsagt være at det offentlige helsevesenet skal være godt rustet til å gi folk den hjelpen de trenger, om det kreves justeringer i bruken av private for å få det til er selvsagt Venstre åpen for det, men å presse de private ut er neppe en god ide.

