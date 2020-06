Tanker rundt Vestlys angrep på Østensen

Etter å ha lest Lill May Vestlys uttalelser retter mot Kai Steffen Østensens appell på møte i fylkestinget - om selvmord og selvmordstanker blandet LHBTI og om et kunnskapsløft på dette området - stiller jeg meg undrende og måpende til Vestlys motiv for å gå til et så sterkt personangrep på Østensen som jeg opplever at hun gjør.

Irene Konradsen

Meningene er ulike om mangt og mye,- og det må vi tåle. Men å tillegge andre vikarierende motiver for sine meninger/ytringer er drøyt og uhørt.

Vestly kaller appellen Østensen holdt for « følelsesmessig manipulering». Videre sier hun; « å prøve å gråte seg til finansiering av eget kjønnsforvirringssenter.....og «kreve sitt eget følelsessenter som på fulltid skal promotere offerrollen».

Slik jeg leser det Vestly har uttalt er det ren sjikane.

Mye har vært skrevet om hvordan kommentarfeltene i div. medier har vært oppslagstavle for stygge personangrep. Av den grunn ble FVNs kommentarfelt stengt.

Vestly er folkevalgt og medlem av Partiet De Kristne. Slik jeg tenker om rollene Vestly har er det viktig å skille mellom person og sak, og vise god folkeskikk. Være en god rollemodell i det offentlige ordskifte.

Om det er Assissi eller Nierbuhr som har sagt dette er usikkert, likevel: « Ikke så meget å bli forstått, men å forstå».

Noe å tenke på.