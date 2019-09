Også kristne sier ja til dødshjelp

Foreningen Retten til en verdig død har siden årtusenskiftet arbeidet for en politisk utredning politisk utredning av aktiv dødshjelp, og nå har vi fått støtte av Human-Etisk Forbund for dette ønsket. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier imidlertid at det er uaktuelt.