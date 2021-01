Etter skredkatastrofen i Gjerdrum – hva med planlagt utbygging på det siste Egsjordet?

– Ifølge planutkastet innebærer utbygging i området «lav faregrad», men er det betryggende at det aktuelle området på Eg i en rapport fra Multiconsult plasseres i risikoklasse 3, spør innsenderne. Bildet vider Sørlandet sykehus og Otra. Foto: Kjartan Bjelland

Av hensyn til matproduksjon og risiko for områdeskred bør et føre-var-prinsipp gjelde for det siste urørte Egsjordet. Byggeplaner bør skrinlegges.

