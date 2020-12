Presisering – Kristiansand SP stemmer for piggdekkavgift

Foto: Erik Johansen / NTB

I et leserinnlegg i forrige uke kritiserte jeg Senterpartiet for å støtte innføring av piggdekkavgift. Reidar Heivoll i SP mener jeg villeder leserne. Derfor vil jeg gjerne presisere at SP stemmer for denne avgiften, men er visstnok imot!

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn