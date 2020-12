Bilfri kvadratur

Jeg blir helt skremt over hvordan de ønsker Kvadraturen bilfri, disse miljøpartiene.

Kvadraturen kan ikke stenges mer av enn den er, da blir det butikkdød og næringslivet som må lide for deres feilslåtte politikk. Sykle til sentrum? Ja, ok for de som bor nær sentrum, men nå er Kvadraturen sentrum for en stor kommune (enn så lenge) og folk fra Sogndalen og Søgne og Randesund og Tveit kan ikke bare hive seg på sykkelen for å handle der. Strutsepolitikk som normalt fra disse små tullepartienes politikere. Er det ønskelig med en død by? Tilgjengelighet er nøkkelen til handel. Om det ikke tilrettelegges mer for biltrafikk så finner folk andre løsninger som Sørlandsparken og handelsstanden i sentrum blir atter en gang tapere.

