Sløsing med natur og pengar

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forsvarer vegpolitikken i eit innlegg i Fædrelandsvennen 9. oktober, etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom karakteriserte vegplanane mellom Kristiansand og Stavanger for galskap i eit synspunkt her i førre månad.