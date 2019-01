Jeg kommer ikke fra Evje

Det vil si at man fjerner de fostre man ikke vil ha innen 12. uke. Det er en tolkning av loven om fri abort som har ført til denne praksis, og som Norge er alene om i Europa. Kjell Ingolf Ropstad og KrF har i denne omgang fått medhold i den nye regjeringen om å oppheve denne praksis. Når man går inn for å få barn, kan det ikke komme som en stor overraskelse at en befruktning av og til fører til mer enn ett foster.

At det har vært tillatt å fjerne det ene fosteret,- f.eks. gutten om man ønsker ei jente, behøver man ikke være fra indre Agder eller Evje for å forstå er et etisk problem. At KrF ønsker å bryte denne praksis, kan da umulig komme som en overraskelse på kulturredaktør Blågestad. Selvsagt er KrF påvirket av kristen etikk. Etikk som er utformet i den mest solgte boka i verden, den boka som er oversatt til flest språk og den boka som har størst samleverdi. Det er helt naturlig at den etikk vi finner her, også påvirker inn i det verdslige liv. At vi som samfunn, familier og enkeltindivider, utvikler holdninger som fører til tanker om fosterreduksjon, forteller mye om hvilke verdier vi vektlegger og det etiske landskapet vi befinner oss i. Kjell Inge Ropstads formulering var god og interessant som utgangspunkt for en refleksjon hvor også menn deltar.