Bistand alene skaper ikke anstendig arbeid

Bistandsbransjen må innse at vi ikke alene kan gi fattige mennesker en fast, trygg jobb. Vi er en del av et puslespill – en liten, men viktig brikke. Debatten som har gått i ulike medier etter at NHO ba om milliardoverføring til norsk næringsliv fra bistandsbudsjettet viser at vi trenger et taktskifte.