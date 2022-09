Du vet hva som er riktig når det gjelder strømprisen. Du må ta ansvar for at det er like forhold for norske innbyggere. Du kan ikke sitte og se på at det er sånne forskjeller.

Du er leder for Ap som lovet i valgkampen at nå var det vanlige folks tur. Du må nå forstå at det er staten Norge som eier omtrent alt av kraftproduksjon i Norge.

Du må skjønne at den fortjenesten kraftprodusentene tar nå tilhører den norske befolkningen.

Du må straks fordele overskudd av fortjenesten ut til det norske folk inkludert næringslivet som også er med på å holde Norge i gang.

Du må gi informasjon til kraftprodusentene at de har anledning til å ta en fortjeneste på maksimalt to ganger produksjonskostnader.

Du må nå innse at den måten du til nå har håndtert strømprisene på, er helt feil.

Du må innse at din håndtering nå har gjort at husholdninger sliter helt unødvendig, og det verste er at mange bedrifter nå mister grunnlag for videre drift og går konkurs.

Du må nå umiddelbart sørge for slutt på forskjellsbehandling av det norske folk. Du må sørge for at det blir lik pris på strømmen over hele landet.

Du må slutte med alle unnskyldninger om overføringskapasitet, og det må bli slutt på forskjellige prisområder.

Strøm er strøm uansett hvor du bor. Melk og brød, samt leverpostei og makrell i tomat koster det samme i Kristiansand og i Alta.

Om du ønsker å forbli statsminister ved neste valg, så gjør du klokt i å høre på mine anbefalinger.

Eller så var nok dette den eneste gangen du blir statsminister.

