Ser at Norsk Regnesentral har kalkulert Starts muligheter for direkte opprykk til 3,5 prosent.

Jeg kan imidlertid berolige alle Start-supportere med at dette er en grov feilkalkyle. Jeg har aldri møtt en datamaskin som kan fortelle meg hvem som skal vinne fotballkamper. Ikke engang datamaskinen Drillo klarer det.

Jeg har foretatt min personlige kalkyle, og basert på at Start vinner resten av sine kamper kan jeg garantere at Start rykker rett opp sammen med Brann. Dette betinger selvfølgelig at Start vinner resten av kampene, noe som bør være en «walk in the park».

Så derfor, kjære medsupportere, møt på første kamp mot Stjørdals Blink, kos dere etterhvert som målene triller inn, første hinder blir passert lett.

Jeg er faktisk så sikker på opprykk at jeg gir pengene tilbake om dette ikke skjer. Hvilke penger vet jeg imidlertid ikke.

Og til alle negative surpomper, dere som ikke har noen tro på dette, har jeg behov for å utbasunere dette: La nå oss optimister ha troen i fred og ro. Heia Start.

