Nordmenn har en alt for naiv tiltro til myndighetene og pressen, som myndighetene og main-stream media utnytter. Stoltenbergs propaganda-uttalelser er bare et skalkeskjul for å skjule sannheten om at Ukraina-krigen var fremprovosert og ønsket av USA og Nato. I et intervju med War on the Rocks hadde med Athony Blinkens counselor Derek Chollet bekreftet Chollet at USA overhodet ikke hadde noe som helst ønske om å diskutere eller imøtekomme Russlands sikkerhetspolitiske interesser for å forhindre krigen. Chollet ga stort sett bare God dag mann økseskaft-svar på intervjuerens spørsmål. Det samme gjorde Anthony Blinken da han ble grillet av senator Rand Paul i Senatet.

Amerikanske administrasjoner har helt siden 1995 blitt advart av sine egne mot å ta Ukraina inn i Nato. I 1990 advarte amerikanske utenrikspolitiske eksperter som George Kennan, Paul Nitze, Richard Pipes, senator Sam Nunn, senator Daniel Patrick Moynihan, John Mearsheimer, Henry Kissinger og Robert McNamara på det sterkeste mot presset for å få Ukraina inn i Nato da det ville føre til krig. I 2008 skrev nåværende CIA-sjef William Burns som da var ambassadør i Moskva et memorandum til utenriksminister Condoleeza Rice der han advarte på det aller sterkeste mot presset for å få Ukraina inn i Nato da det var en lysende rød strek ikke bare for Putin, men hele den russiske politiske eliten og ville føre til krig.

Ukraina kunne ha vært et uavhengig land i dag med kontroll over Øst-Ukraina og Krim hvis ikke USA bevisst hadde brutt Budapest-memorandumet av 1994 og foretatt det folkerettsstridige statskuppet i Kiev i februar 2014 med krigshauken Victoria Nuland i spissen der USA samarbeidet med de nynazistiske organisasjonene Svoboda og Høyre Sektor. Dette var et kupp helt i tråd med Brzezinski-doktrinen beskrevet i hans bok «The Grand Chessboard». Dette folkerettsstridige statskuppet kunne selvfølgelig ikke Putin akseptere, og miste kontroll over flåtebasen på Krim. En folkeavstemming på Krim viste også at 95% ville tilhøre Russland. Befolkningen i Øst-Ukraina hvor Janukovitsj hadde stor støtte ville heller ikke underkaste seg dette USA-innsatte kuppregimet i Kiev.

Minsk-avtalen av 2015 der Luhansk og Donetsk skulle være autonome republikker innenfor Ukraina, og der man måtte innse at Krim vil bli en del av Russland ville heller ikke USA og Høyre Sektor akseptere.

Det som teller er å hindre mer våpenstøtte, inngå seriøse fredsforhandlinger og hindre USAs verdenshegemonistiske ambisjoner.

Innlegget er forkortet.

