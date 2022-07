Det virker som AE og mange av AEs eierkommuner ønsker å fusjonere med Glitre for å bli større. Båteiere som lider av 3-fot-sjuga ønsker vel å forbli kaptein på den større båten de ønsker?

En eventuell fusjon mellom AE og Glitre betyr at AEs nåværende eierkommuner gir fra seg rorpinnen for styring av selskapets videre utvikling og dermed utviklingen av en av de aller viktigste naturressurser vi har på Agder, nemlig vannkraften.

Kan det være at eierkommunene gir fra seg kontrollen i tilbedelse av pengeguden (av noen kalt Mammon), ikke for 3-fot, men for 3 milliarder eller mye mer?

Mitt håp er at AEs eierkommuner ser at å beholde hånden på rorpinnen til AE lokalt på Agder er bedre enn å gi den fra seg til et fusjonert AE-Glitre. Ikke gjør som Kristiansand kommune som solgte seg ned i Agder Energi for å etablere Cultiva i tro på at det skulle bli et eventyr av dimensjoner. Ble det så? Dessuten støtter jeg ordfører Skislands forslag om å kjøpe seg opp i AE for penger Kristiansand kommune tjener på den dyre strømmen så lenge AEs eierkommuner beholder kontrollen over selskapet lokalt på Agder.

