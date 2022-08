Jo, det var to-tre uønskede hendelser under konserten, men «lydløs»-modus hjelper bare delvis. Den stopper oppringninger, men alarmer går fortsatt igjennom, i hvert fall på Iphone. Derfor har jeg lagt inn et varsel på min telefon som dukker opp når jeg nærmer meg Kilden: «Husk å slå av alarmer», sånn for sikkerhets skyld.

For jeg pleier alltid å slå telefonen helt av, det er det eneste som hjelper. Derfor er også forhåndsannonseringen i starten av konserten endret fra «Husk å sette mobiltelefonen på lydløs» til «Mobiltelefoner må slås helt av».

Men på torsdag var det ingen slik forhåndsannonsering. Kanskje dette er årsaken til det som skjedde? For det er tross alt fort gjort å glemme seg.

For noen år siden hørte jeg et foredrag i Seljord om folkesang. Også da meldte en telefon seg. Da laget jeg et lite gammelstev som jeg gav til foredragsholderen etterpå til fri avbenyttelse (et stev er jo primært en spontan kommentar til en aktuell hendelse), det var riktignok før jeg hadde skjønt at «lydløs» var ikke nok, men likevel:

Kvedaren kvad med frydefull klang

til gaman for gardfolk og gardstaus.

Då steig det ein song frå ein telefon

som ikkje var satt på lydlaus.

Og ett til, som hun kunne bruke etter sine foredrag:

Kvedaren taug, og endte sin song

Han/ho hadde'kje meire å kveda,

og alle fann fram kvar sin telefon

som fritt kunne spel og gleda.

Til fri avbenyttelse. Vær så god!

