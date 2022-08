Regjeringen satte fredag ned et utvalg som skal jobbe med å avvikle velferdsmodellen der private aktører leverer tjenester. De private virksomhetene leverer tjenester, kompetanse og kapasitet til hele Norge.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Uten private aktører vil vi mangle både barnehageplasser, sykehjemsplasser og plasser på asylmottak. Når behovene for disse tjenestene har økt, har de private stilt opp og levert gang på gang.

Venstresidens symbolpolitikk omtaler de private tjenestene som noe fælt som ødelegger velferdsstaten, mens sannheten er at velferdsstaten ville vært betydelig svekket uten dem.

Innen rusomsorg og psykiske helsetjenester har private tilbud vært både avgjørende og livreddende. Det siste året har flere avdelingsledere på sykehus meldt at flere unge sliter og trenger behandling, og at kapasiteten er sprengt. Som en konsekvens av pandemien har flere utmattede helsearbeidere sluttet i jobben. Doble vakter, overtid og en følelse av å aldri strekke til, skyver livsviktige helsearbeidere ut av velferdsstaten.

Ved å fjerne de private aktørene og kun ha det offentlige igjen etter en pandemi, vil belastningen på et allerede overbelastet helsevesen bli enda større. Målet med velferdsstaten skal være at alle som trenger hjelp eller en tjeneste, får den hjelpen de trenger, der de trenger – når de trenger den. Da er vi helt avhengig av at private og ideelle aktører avlaster det offentlige.

Symbolpolitikken på venstresiden setter menneskeliv på spill.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.