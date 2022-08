Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Mandag i uken som er over, fikk jeg gleden av å delta på førpremieren på filmen om kunstneren Morten Traaviks teaterforestillinger Sløserikommisjonen 1 og 2. Filmen er nært et mesterverk, skriver Subjekts filmanmelder, og det kan jeg bekrefte. Ved min side på Arendal Kino hadde jeg gleden av å ha daglig leder i Kristiansand Kunsthall, Cecilie Nissen. Vi lo på de samme steder og koste oss begge to. Takk Cecilie.

Filmen er etter mitt syn et veldig viktig tilbakeskuende bilde på det politiske ordskiftet vi har hatt i Kristiansand, men et enda viktigere frampek om hvilket ordskifte vi kan og bør få.

Jeg håper derfor at så mange som mulig vil se filmen når den vises på NRK tirsdag førstkommende, og blir tilgjengelig i NRK-appen.

Denne høsten vil Morten Traavik også sette opp Sløserikommisjonen versjon 3 i Kristiansand. Det gleder jeg meg til å være med på i egen rolle.

Med på scenen håper jeg også andre som har deltatt i ordskiftet blir å finne. Reidar Fuglestad, Nicolai Tangen, Einar Øgrey Brandsdal, Arvid Grundekjøn, John G. Bernander, Mette Gundersen, Eivind Ljøstad og mange flere.

Takk til NRK, Sløseriombudsmannen og ikke minst Morten Traavik for denne åpenbaringen av en film. Og for en premierekveld som vil bli bevart som en positiv hendelse i mitt minne.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.