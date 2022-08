Barnevernsreformen som trådde i kraft ved nyttår, gir kommunene et økt ansvar for fosterhjem.

Det er en smal sak å bekymre seg for at reformen er til hinder for at alle fosterhjem får lik og god nok opplæring dersom hver enkelt kommune gjør dette på sin egen måte. Vi i Bufetat har langt større tro på å flagge vår nye opplæring, som skal gi kvalitetssikret opplæring av alle fosterforeldre uansett hvor de bor.

Selv om ansvaret for å gi fosterforeldre generell veiledning overføres til den kommunale barnevernstjenesten, skal vi, staten og Bufetat, fortsatt tilby opplæring av fosterforeldre. Det er det mange gode grunner til.

I spisskompetansemiljøet opplæring fosterhjem, som holder til i Kristiansand, er vi gitt et nasjonalt ansvar for å forvalte og utvikle opplæringstilbudet til alle fosterhjem i Norge. Nå har vi utviklet et nytt opplæringstilbud til fosterforeldre som vi har kalt SOLID – nasjonal opplæring fosterhjem. Det er ikke et akronym, men et navn vi mener er riktig fordi opplæringen er tvers igjennom solid og basert på forskning og erfaringer. Opplæringen er i tillegg gratis for alle kommuner.

Den nye opplæringen Solid har vært ressurskrevende å utvikle. I motsetning til den gamle opplæringsmodellen har vi nå lagt bedre til rette for at oppdatert forskning til enhver tid blir tatt inn i opplæringen, blant ved hjelp av digitale løsninger. Nye fosterforeldre får også en helt annen tilgang på opplæringsmaterialet, som skal gjøre det enklere for dem å plukke opp ting de har lært etter at barnet har flyttet inn.

Både barnas behov og kunnskap har vært grunnleggende i utviklingen av Solid. Vi vet at begge deler vil endre seg over tid. Derfor skal vi gjøre nødvendige endringer i opplæringen når det er behov for det. Samtidig skal vi lytte til kommuner og fosterforeldre nå som Solid rulles ut, slik at Solid fullt ut kan erstatte den gamle opplæringen i 2023.

På sikt har vi også troen på at ett nasjonalt opplæringstilbud til fosterforeldre kommer barna til gode.

For å ivareta barnets beste over tid har vi hatt et større fokus på barns rettigheter i utviklingen av opplæringen, og i selve opplæringen til fosterforeldrene. Det betyr at vi har tatt inn over oss dommene i Den europeiske menneskerettsdomstolen og bekymringer fra interesseorganisasjoner.

Spesielt med tanke på barns rett til medvirkning og barns rett til samvær med foreldre.

Noe av det viktigste som ligger bak Solid er at barnet skal oppleve trygghet over tid og at færrest mulig barn flytter. Etter hvert som barnet blir eldre, vil også utfordringene bli annerledes. Med Solid får fosterforeldre et bedre utgangspunkt for både å håndtere praksissjokket og følge barnet over tid.

Nå i august begynte de første familiene sin fosterhjemsopplæring i Solid. Kanskje er dette den beste måten vi kan takke alle fosterforeldre som velger å påta seg et viktig og utfordrende samfunnsoppdrag vi er avhengig av.

Som nevnt er det en smal sak å være enig i bekymringer. I stedet tror vi på at SOLID er et av Bufetats viktigste bidrag for at alle barn som trenger det, får et like godt fosterhjemstilbud i hele landet.

