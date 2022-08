Pr definisjon er det planlagte kontorbygg på Kjøita ingen varde, heller et monument, - litt lavere enn kirkespiret, et «Babels tårn» i kamp mellom kapital og katedral.

Nå, etter massive protester, redusert fra 16 til 13 etasjer, jfr. Fvn. 27.7. Jeg tror imidlertid ikke at det frambringer mere jubel i nabolaget. Bygget kaster skygger, men ikke mere enn at naboer bør godta det, hevder utbygger. Det skisseres opp til en times solformørkelse. Etter arbeidstid og til solnedgang kan det være vesentlig for dem det måtte gjelde.

Hvem får så den sola som de mister? Kanskje en dataskjerm, men høyst sannsynlig et gardin/lamell i et kontorvindu, hvis det i det hele tatt skulle være folk igjen i bygningen etter kl. 1500. Omfattende solskjerming eksisterer allerede på flere av bedriftene på elvebredden. Høyhus og kassebygg, med flate tak og store vinduer, med vidt utsyn og innsyn er åpenbart det tidsriktige for både utbygger og byens saksbehandlere.

Ønsker du å bygge 15 etasjer – søk om 20, vil du bygge 10 etasjer- søk om 15.

Jeg er ikke imot skyskrapere, men jeg protesterer når det bryter med stedlige bygg og estetikk og ikke minst der det forringer bomiljøet. I Kristiansand er det «noen som bare får det til.» Siste og uforklarlige Ja ble gitt til Kokleheia Amfi. Hvor mange dispensasjoner som er gitt, og blir gitt, til lokale utbyggere kan man bare undres over. Her sprenges graves og rives med en tilsynelatende ustoppelig hunger etter prestisje og profitt.

Er det i Varden, som i Blomma, at man i utgangspunktet ikke har kundegrunnlaget, men må prøve å lokke til seg sådanne betalingsdyktige? Silokaia, Tangen ytterst, Kokleheia Amfi, mfl. er ikke planlagt/oppført etter behov- men etter boønske og på fellesskapets bekostninger. Ønsker man Bygg i Sør, er det muligens kun fantasien som setter grenser, det er iallfall ikke de som sitter i skyggen eller i støvskya etter kjempesmell.

Så får vi kritiske konservative og lite framtidsrettede mørkemenn tørke støv og vente i spenning på hva slags Varde som dukker opp over hustakene og prydbuskene.

