Jeg har selv bodd på Sødal tidligere, og er klar over at alternativet for syklister i vesentlig grad er Torridalsveien eller over Kokleheia. I enkelte saker tidligere har det vært utbygger som har blitt pålagt av kommunen å betale for omlegging eller utbedring av vei. Da det ble bygget en rekke hus og eiendom på tomter i Randesund, var det utbygger av tomtene som måtte finansiere utbedring av veien.

Jeg forstår at utbygger av Kokleheia Amfi ikke ønsker å betale for midlertidige tiltak for syklister fra Sødal. Materialprisene øker stadig, og leiligheter er allerede lagt ut for forhåndssalg. Det er en reell risiko at utbygger av Kokleheia Amfi allerede kan gå i minus på sitt byggeprosjekt. Fylkeskommunen skulle for lengst finansiert og bygget rundkjøring i problemkrysset mellom Holskogveien og Vågsbygdveien. Videre skulle fylkeskommunen ha vært ferdig med sykkelsti fra Hagen til Grovane på 405. Det er akkurat nå både finansiell uvilje samt manko på arbeidskraft for å ordne veiprosjekter. I tillegg hovedveiprosjekter på Sørlandet og ringvei rundt Kristiansand midlertidig stoppet. Det går derimot mot økte bompenger og antall bommer.

Folk på Sødal gir avkall på sykkelsti i en periode der politikere har mye annet å gjøre enn å prioritere Sødals syklister.

Noen ganger tar dessverre ting tid. Vi må alle i kortere eller lengre perioder av våre liv gi avkall på noen av de goder vi tar for gitt. Det gir grunnlag for å tenke alternativt og å vite at ting vil bli bedre igjen i fremtiden.

