Byråkrater og hovedsaklig offentlig ansatte driver prosjektet videre, på områder de har arbeidet med gjennom mange år, bare litt mer i et system og frikjøpt tid. Fremskrittspartiet er veldig opptatt av å få ned barnefattigdommen i Kristiansand, men vi er kritisk til et prosjekt som ikke tar tak i de store utfordringene.

Innvandringen til Kristiansand er stor. Bare de siste årene har Kristiansand bosatt flyktninger nesten tre ganger landsgjennomsnittet. Det bosettes langt flere årlig enn man får ut i jobb etter år med integrering. Da øker barnefattigdommen og fattigdommen generelt. Det bør være en enkel teori. Problemstillingen har Fremskrittspartiet forsøkt å løfte opp flere ganger, men vi opplever at både politikere og offentlig ansatte feier dette under teppet, og vegrer seg fra å diskutere problemstillingen. Statistikkene anser innvandrere for å være integrert dersom man har en jobb eller tiltak i en time eller mer pr. uke. Men ingen kan leve av et slikt opplegg.

Kristiansand kommune har heller ingen oversikt over antallet som er kommet på familiegjenforening til Kristiansand. Den oversikten utarbeides nå, etter forslag fra Frp.

En annen årsak til fattigdom er skolesystemet.

Norsk skole legger ikke nok til rette for de som kan havne utenfor. Å være skoletrett er ofte starten på tretthet av hverdagen. Men hovedprinsippet i norsk skole har alltid vært lik, alle skal tilhøre en skole og en klasse, og alle skal gjennom de felles målene i undervisningen som alle andre. Dette er et prinsipp som baserer seg på det offentliges premisser, ikke det enkelte barns behov og familiens egne ønsker. Mange velger faktisk bort den offentlige skolen til fordel for en privat skole, da mange ser at den private skolen tilpasser skoledagen litt mer etter elevens egne behov.

Det er på tide å begynne å snakke om det Fremskrittspartiet mener er hovedårsakene til at barnefattigdommen øker. Kanskje flere skal få en utdanning gjennom bedrift, ikke gjennom skolebenken?

Kanskje flere skal slippe teorifag?

Kanskje flere med diagnoser skal ha ansatte rundt seg som har forståelse for barnets behov, og at man skolerer flere lærere på dette fremfor mer kunnskap om nye teorifag?

Det er mange spørsmål man kunne stilt, men som oftest kommer det samme svaret; man kan ikke forskjellsbehandle barn, da blir det forskjeller.

Kanskje politikere og kommunale ledere i Kristiansand bør stille seg følgende spørsmål?

Tror man virkelig 5 millioner kroner i året til et 5-årig prosjekt med totalt 15 offentlig ansatte ledere i tillegg til to fra næringsforeninga skal drøfte hvordan man skal få flere i arbeid, uten å ville drøfte hovedutfordringene til årsaker?

Fremskrittspartiet frykter tallene for barnefattigdommen i Kristiansand vil øke år for år. Det er på tide å stemme bort politikere som tror fattigdom løses med et kommunalt prosjekt, og heller be om politikere som tar tak i hovedårsakene.

