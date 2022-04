Det er flott at terrenget på siden av veien oppgraderes, det blir tryggere å ferdes på veien. Veien er skiltet med 50-sone der dette arbeidet pågår. Vi skal selvsagt ha respekt for skiltingen som forteller oss trafikanter at her pågår det arbeid, så farten må selvsagt reduseres.

Det som imidlertid provoserer meg, er at vi fortsatt må holde 50 km/t når arbeidet er avsluttet for dagen, i helgene og om natta. Altså ingen aktivitet!

Veien er den samme, arbeidet pågår på siden av veien – veien er altså ikke berørt.

Hvorfor kan ikke skiltene med 50-sone ha et underskilt som sier når arbeidet pågår? Eller en pose henges over skiltet ved arbeidsdagens slutt? Eller skiltet legges ned? Det fins mange måter dette kan løses på.

Alle de gangene jeg har kjørt denne veien i vinter, har jeg ikke opplevd at noen holder 50 km/t. Alle kjører fortere! På Ivelandsveien er det 50-soner på grunn av tømmerdrift. Men jeg har til gode å se tømmerdrift om kveldene, i helgene eller om natta. Jeg tror mange føler det er meningsløst å holde 50 km/t når det ikke foregår noe langs veien. Bilførerne mister på denne måten fullstendig respekten til å holde fartsgrensene. En større respekt for bilførerne vil gi større respekt for skiltinga – respekten må gå begge veier!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.