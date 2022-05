Det digitale samfunnet er nok kommet for å bli, etter mitt syn er det ingen tvil om at innføring av stadig nye og «smarte» løsninger går altfor fort.

Siste store nyvinning er avskaffelse av bank-ID på mobil som er planlagt gjennomført så raskt som mulig. Og hva er argumentet for en slik innføring, jo en sparer 20 sekunder på innlogging? 20 sekunder? Hvem i all verden har det så travelt at å spare 20 sekunder for datanerder er mye viktigere enn å avlogge enda flere eldre fra det digitale samfunn?

Dette er jo siste innspill i denne spiralen som gjør at flere og flere havner i utenforskapet digitalt. Titusenvis av nordmenn er der allerede. Dette er og blir en stor belastning på de som står de eldre nær.

Det nye superraske påloggingen krever også en moderne telefon, og de er sannelig ikke gratis. Og jeg regner med at mange er som meg, ikke interessert i en slik ny telefon. Både med hensyn til pris og ikke minst funksjon.

En kan mistenke at målet med en slik galopperende utvikling er å passivisere og utelukke så mange eldre som mulig fra samfunnet, det er i alle fall det som skjer i større og større grad.

Kunne det være en idé og ta et skritt tilbake og gruble litt på hva en slik nyvinning vil gjøre for den eldre garde i din slekt? Blir det et varmere og inkluderende samfunn av dette?

