Ytringsfrihet er viktig, men ikke hvis det har en kostnad. Da ønsker de det ikke velkommen.

Sian har mye rasisme med seg i sin historie. Det er uakseptabelt og bør anmeldes og straffes hver gang de bryter norsk lov. Dette skygger for at mange av deres provokasjoner er både lovlige og nødvendige i et demokrati. De blir møtt med ulovlig voldsutøvelse også når deres provokasjoner er lovlige.

Er det ikke til lovbryterne bystyret burde skrive brev?

Bak de religiøse vegger foregår det overgrep. Mennesker stenges ute. Egne domstoler på siden av norsk lov, med religiøse og skadelige påbud er godt dokumentert. Retten til å ytre seg har liten beskyttelse og dødsdom og trusler mot lovlige ytringer er ikke uvanlig.

Tror politikerne at de ved å tie får til endringer hos de religiøse lederne? Eller kan det være sånn at lovlige provokasjoner retter et helt nødvendig søkelys på et stort og voksende samfunnsproblem? Og på den måten skaper en viktig debatt?

Jeg skulle ønske at Kristiansand viste et større mot i beskyttelse av ytringsfriheten. Tok en debatt om hvordan religiøse skoler segregerer og ekskluderer. Ikke tillate at overtro får en opphøyet beskyttelse mot ytringer på bekostning av grunnloven. Det er en grunn til at blasfemiparagrafen er fjernet.

Et moderne Kristiansand burde beskytte ytringsfriheten og tåle utfordrende og svært provoserende demonstrasjoner. Ønske dem velkommen. Selv om det av og til medfører ulovlige og voldelig motdemonstrasjoner.

Etter boken Sataniske vers ble mange utgivere drept eller forsøkt myrdet. Etter karikaturtegningene var det store voldelige demonstrasjoner, og terror med mange døde. Få i Norge sto opp for ytringsfriheten og norske avviser avsto feigt fra å trykke tegningene.

Ved alvorlige forbrytelser mot lovlige ytringer ser man sjelden politikere skrive brev eller ta til gatene.

Straff Sian når de gjør noe ulovlig. Alle lovlige ytringer bør ønskes velkommen. Uansett hvor lite vi liker dem. Gjennom hele historien har religiøse ledere forsøkt å begrense ytringsfriheten. Lar vi frykten for vold styre våre ytringer har demokratiet tapt.

