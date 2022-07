Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Prisen på fjernvarme er regulert i energilovens § 5-5, «Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde.».

I praksis vil dette si at prisen på fjernvarme følger prisen på strøm. Slik er det hos de fleste fjernvarmeleverandører i Norge. Fjernvarmeprisen er ikke knyttet direkte opp mot produksjonskostnadene til det enkelte fjernvarmeanlegg.

Regjeringens strømstøtteordning gjelder også for husholdningskunder som bruker fjernvarme. Som følge av dette reduseres energiprisen på fjernvarme til husholdninger, sameier og borettslag tilsvarende kompensasjonsordningen på strøm. Dette blir kompensert av det enkelte fjernvarmeselskap.

Siden fjernvarmeprisen er begrenset oppad til prisen på strøm, har det vært naturlig at den er knyttet til strømprisen. Derfor var fjernvarmeprisen svært lav da vi hadde rekordlav strømpris i 2020, og nå når strømprisen er svært høy, følger fjernvarmeprisen etter. Svingningene i strømprisen de siste årene viser behovet for at dagens regelverk gjennomgås.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) holder nå på å utrede nytt regelverk for hvordan fjernvarme skal reguleres. Utredningen gjøres av Vista Analyse på oppdrag for NVE og rapport skal etter planen leveres høsten 2022.

Agder Energi Varme følger myndighetenes retningslinjer når prisen på fjernvarmen beregnes. Dersom lovverket endres vil vi naturligvis også endre våre priser i tråd med ny prisregulering.

