Nå er bunnlinja ikke feit nok. Ei viktig bedrift for identitet og fellesskap på Sørlandet blir borte med et pennestrøk. Hansa Borg vil ta med seg CB-navnet, men kan ikke flytte kildevannet fra 32 meters dyp i byen vår. CB fra Bergen og Sarpsborg vil være juks.

Nå er ikke CB den hjørnesteinsbedrifta bryggeriet en gang var, men for svært mange er CB synonymt med sol, sommer, Sørlandet og CB sine drikkevarer med eller uten alkohol. Man skal ikke undervurdere den fellesskapsfølelsen merkevara CB har gitt oss sørlendinger. Slagordet «Brygget på kjærlighet og kildevann», som i generasjoner gjort oss til stolte CB-patrioter, vil være ugyldig ved flytting. Hansa Borg Bryggerier bør gi fra seg merkenavnet slik at andre kan få mulighet til å overta i Kristiansand.

Da Orkla vurderte nedlegging og utflagging av arbeidsplasser fra Norgesplaster, var det samme tankesett som ble brukt. Lønnsomt, men ikke lønnsomt nok. Hvor er samfunnsansvaret i de store konsernene, hvor er fellesskapsfølelsen, hvor er viljen til å jobbe for å ha lokale arbeidsplasser, og hvor er respekten for merkenavn?

Selv om jeg en gang gikk på handelsskole og var blåruss, så har jeg aldri klart å skjønne at det bare er mest mulig penger som er det eneste saliggjørende. Er landet vårt tjent med at storkapitalen kynisk skal skalte og valte med bedrifter og arbeidsplasser rundt om i byer og bygder? Jeg mener nei. Det er på tide å si nok er nok.

I Norge har vi vært vant til å jobbe, slite og tjene penger til livets opphold. Vi har en stolt industrisatsing og mange flotte bedrifter rundt i hele landet. Vi har hatt verdiskaping basert på oppfinnsomhet, muskelkraft, ren og billig energi og flinke folk. Vi har bygget stein på stein, der arbeidsfolk og bedriftsledere sammen har skapt verdier. Eiere har fått avkastning på sin innskutte kapital, arbeidere har hatt jobb, lønna har kommet på konto og kommune og stat har fått skatteinntekter. Slik har investorer, arbeidere, kommune og stat kunnet bygge trygge og gode lokalsamfunn, til felles glede.

Resultatet blir best der vi klarer å dra lasset sammen og samme veg. Da må vi evne å se helhet. Bedriftsøkonomisk tenkning har i for stor grad vært opptatt av profitt og en ensidig forståelse av begrepet den tredelte bunnlinja, som ble «oppfunnet» av John Elkington for snart 30 år siden. Det er kun den finansielle delen av bunnlinja som vektes. Sosiale forhold, miljø og samfunnsøkonomi er kommet i andre rekke og har til dels blitt oversett. Rein profittjakt er ikke bærekraftig og strir mot vårt felles ønske om trygge, gode arbeidsplasser, gode bomiljø, trygge lokalsamfunn og felles tro på framtida, der alle må bidra for å lykkes. Dersom alle skal tenke kun på seg selv, slik Hansa Borg Bryggerier nå gjør, ser dessverre framtida mørk ut. Det kan til slutt bli et spørsmål om vi skal ha industri spredt utover i heile landet.

De siste tiåra har vi sett ei skremmende utvikling for norsk industri. Det har nesten gått sport i å legge ned eller flytte arbeidsplasser som faktisk leverer avkastning hvert eneste år. Vi er ikke tjent med dette kortsiktige og ensidige økonomifokuset. Denne gangen gjelder det Cristianssands Bryggeri. Det er ikke noe galt med Bergen og Sarpsborg, men jeg mener at vi må holde bryggeriet og arbeidsplassene i vår landsdel.

