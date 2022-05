Følgende er klippet fra www.arbeidsrettsadvokater.no:

I tilfeller hvor arbeidsgiver allerede har funnet å meddele oppsigelse, og arbeidstaker benytter seg av sin rett til å bestride gyldigheten av oppsigelsen ved å kreve forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3, vil en sluttpakke ofte være en hensiktsmessig måte å komme til en minnelig løsning av en oppsigelsessak.

Fra Tekna.no:

En sluttavtale er en gjensidig avtale inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte et arbeidsforhold. Påbud om oppsigelse er arbeidsgivers ensidige avslutning av et arbeidsforhold.

Konklusjon: Tormod Lindland ble ikke oppsagt. Som han selv skriver i sitt meget saklige, åpne brev: «...inngikk en sluttavtale for å unngå oppsigelse og arbeidsrettsak». Advokaten hos Hjort tar feil. I menighetsmøtet «Veien videre» ble det presisert fra salen at bruk av «oppsigelse» er galt, men ledelsen i menigheten fortsetter å snakke usant.

TL kritiserte, som tillitsvalgt, ansettelsene av kirkeverge og prost. Helt legitimt. Den ene er bekreftet av Sivilombudsmannen, den andre av han som trakk seg etter telefon-sjikane av ansatte i prostiet. Ser ikke Fædrelandsvennen sammenhengen mellom kritikken av de to ansettelsene, og prosessen mot TL?

Svært skuffende at kirken, som forkynner nestekjærlighet og forsoning, ikke evner å løse opp i interne konflikter. TL var ansatt i nesten 30 år. I 24 år tydeligvis uten store problemer.

I møtet «Veien videre», sa biskopen at han ikke kjente detaljene i «kantorsaken». For så å veilede om «veien videre»! Jeg advarte mot å legge lokk på saken for å skape ro – for mange i menigheten er ikke det oppskriften. En form for oppgjør er nødvendig. Derfor foreslo jeg en sannhets- og forsonings-komite. Da ny prost innkalte til møte, håpet jeg at det var det som var på gang. «Noen» har tydeligvis stoppet prosessen. Det burde interessere avisen.

I Fædrelandsvennens oppslag gjør soknepresten og menighetsrådsformannen seg til ofre. «Grove påstander» og «hans misnøye rundt to ansettelser» er tvilsom retorikk. De «trodde de var ferdige med striden» og «saken». Det er selektiv virkelighetsoppfatning. Vi er ganske mange som ikke går til gudstjeneste i Mandal kirke, noen går med ubehag og sorg, noen har meldt seg ut av DnK.

Jeg har vært medlem i DnK i 76 år, i menighetsrådet på Askøy, i Slemmestad og Lillesand, deltatt i barnearbeid, konfirmantarbeid, diverse grupper, kor.... Det sitter langt inne å melde seg ut av kirken.... overgang til et annet bispedømme skulle vært mulig.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.