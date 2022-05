Vakre bygninger med spir og tårn, hele kvartaler med arkitektoniske perler, bygget i en tid som ikke var preget av økonomisk overflod, men hvor det likevel var rom for ornamenter, stukkatur, søyler og buede vinduer. Det meste er revet nå, og byen står i fare for å bli pregløs og monoton.

Det bygges stadig nye leilighetskomplekser og næringsbygg i alle bydeler, aldeles ensartet, og ikke akkurat preget av arkitektonisk overskudd og skaperglede.

Byens grønne lunger blir færre. Fortetting er et uttalt mål, og det bygges i høyden, for å spare areal.

Ved Vabua skal akebakken rammes inn av høyblokker, på Tinnheia kan sola forsvinne fra skolegården, i Kvadraturen erstattes stadig flere kvartaler med tidsriktige glasshus.

Eplehagen på Bjørndalsletta er blitt en ny bydel, og på Sødal sloss naboer for at skolebarna skal slippe å sykle om kapp med biltrafikken så lenge det pågår byggearbeid på sykkelstien. Ved jernbanen popper kontorbygg opp, endatil med tidsriktig gress på taket, kanskje for å signalisere bærekraft, som jo er i skuddet.

Sannheten er at det aldri er bærekraftig å rive ned for å bygge nytt. Det er bærekraftig å reparere og bevare. Styrt forfall av bygningsmasse er en snedig strategi for dem som eier gammelt og vil tjene penger på nybygg. Når forfallet etter noen år blir påfallende, er det enklere å få gjennomslag for «eiendomsutvikling».

Foto: Kjartan Bjelland / Fædrelandsvennen

Vi risikerer å få en kjølig by hvor solstrålene ikke slipper til på gateplan. Siste byggetrinn på Tangen lanseres som en lun og solrik perle, men realiteten er at høye bygg kaster lange skygger store deler av dagen. Den slags byggeskikk er hensiktsmessig i Syd-Europa hvor sola står høyt, varmen er intens og skygge er nødvendig, -men så plagsom er vel strengt tatt ikke sola i Kristiansand. Lokal byggeskikk og tilpasning forsvinner når utbyggere har et ønske om økende profitt.

Få, store aktører har mye innflytelse, og kjenner systemene så godt at det er enkelt å argumentere for nye prosjekter, og få gjennomslag politisk og administrativt.

Gevinsten tilfaller noen få, og alt vi forvalter sammen, sånn som tapet av fotballøkker, små skogsholt, eplehager og gammel bebyggelse, det må fellesskapet leve med.

Mangfoldet er i ferd med å forsvinne, byen kan bli historieløs. Innimellom lurer jeg på om jeg er blitt gammel og grinete, en motstander av endring og alt nytt, men jeg tror ikke det. Jeg tror bare jeg og flere med meg er lei av byutvikling som styres av utbyggere, ikke innbyggeres behov.

