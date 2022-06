Vi er skremt over at Sp flørter med tanken om å skru klokken tilbake i veipolitikken ved å innføre mer politisk kontroll over Nye Veier.

Alle som er opptatt av bedre vei, uansett bosted i Norge, bør følge nøye med på debatten som nå tar utgangspunkt i Agder. Debatten har tatt fyr etter at Nye Veier annonserte utsettelse av ringveien rundt Kristiansand og forlengelsen av E 39 fra Mandal til Lyngdal. Leder av samferdselskomitéen, Erling Sande (Sp), uttaler til Fædrelandsvennen at de både ønsker å se på standard for videre vei gjennom fylket og om dagens organisering skal beholdes. Senere har agderrepresentant Gro-Anita Mykjåland (Sp) forsvart mer politisk styring overfor samme avis.

Trond. M. Backer. Foto: Kristin Ellefsen

Bakgrunnen for utsettelsene fra Nye Veier er blant annet de store prisøkningene i sement og stål, og veiselskapet understreker at prosjektene ikke er kuttet ut, men utsatt.

Det er svært negativt at disse nå utsettes og lar E 39 være et uferdig lappeteppe. Regionen trenger sårt utbyggingene som fører til at bo- og arbeidsmarkedet blir større med kortere reiseveier. Nye Veier selv sier at ny E 39 mellom Kristiansand og Ålgård er blant de mest samfunnsøkonomiske de har, der reisetiden mer enn halveres. I tillegg er strekningen svært utsatt for ulykker. Med denne pausen i utbyggingen vestover, får vi en svært unaturlig slutt på en moderne firefeltsvei som ledes ned til en ulykkesbelastet stamvei videre til Stavanger.

Nye Veier får 6 milliarder fra staten hvert år, og tilføres i tillegg 4 milliarder i bompenger. For disse 10 milliardene skal de prioritere og få mest mulig vei for pengene. Når prisene øker så kraftig som de gjør nå, så får likevel ikke Nye Veier mer for å holde utbyggingstakten oppe. Løsningen på floken, der man tar en brøkdel av ekstrainntektene Norge får fra olje og gass, er å tilføre Nye Veier mer midler. Løsningen ligger altså i regjeringens hender hvis man virkelig vil prioritere dette nå.

Aldri har Norge fått mer og bedre vei enn etter at Stortinget innførte en armlengdes avstand til politikken: Politikerne bestemmer hvert fjerde år i forbindelse med Nasjonal Transportplan hvilke traseer man ønsker, mens fagmyndigheter vurderer hvilken rekkefølge de tas i ut fra flere gode kriterier, som inkluderer større bo- og arbeidsmarked og trafikksikkerhet. Noen av de mest trafikkfarlige veiene i landet er i Agder, og nettopp derfor har Nye Veier satset hardt her. Og før et prosjekt kommer så langt, så har Nye Veier vurdert lønnsomheten og sett på nye løsninger. Bare i eksemplet med ringveien rundt Kristiansand er det kuttet milliardbeløp fra opprinnelig forslag, fordi de har sett med nye øyne på tidligere vedtatte sannheter, blant annet ved å gå under Otra. Når det spares inn et sted, kan man bygge mer vei et annet. Slik blir mer sikker vei for penger, vei som skaper næringsutvikling, velstand og sparer liv.

Det er veimyndighetene som er i stand til å gjøre en slik jobb, ikke politikerne.

Aldri har Norge bygget mer kortsiktig og dårlig enn da politikerne detaljstyrte utbyggingen ved å prioritere klattvise veistrekninger i sine hjemfylker, heller enn at fagfolk vurderer og bearbeider traseer slik Nye Veier har gjort.

Det er her vi havner hvis politikerne skal gå inn i de enkelte prioriteringer som Nye Veier gjør.

Denne saken er viktig for hele landet, også der man hittil ikke har fått utbygginger i regi av Nye Veier. Vi har i Agder sett et tempo i etterlengtet utbygging som vi aldri trodde var mulig i Norge. Da må ikke regjeringen få skru klokka tilbake.

Her må hele landet våkne. I Agder ser vi tydelig hva Nye Veier har betydd for å skape et større bo- og arbeidsmarked med trygge veier, en satsing som er avgjørende for den industrielle satsingen som fylket står foran i det grønne skiftet.

