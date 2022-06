«Jeg er forbauset», uttaler forhenværende statsminister Solberg i avisen 10. juni. Jeg er forbauset over at hun er forbauset.

Har hun glemt at hun ledet en regjering som tvang gjennom en uønsket sammenslåing med knappest mulig flertall i Stortinget? Når man sår vind, bør man vel forvente at man høster storm. I avisen er det en god del som er «forbauset» (for å bruke et mildt uttrykk) over den rødegrønne regjeringens beslutning. De bør heller rette misnøyen mot de som er anvarlige: høyrepartiene som tvang det hele gjennom!

I disse dager går det også mot oppløsning av «monsterfylkene» som Solberg også tvang gjennom. Det er vel stort sett bare Trøndelag og Agder som kan sies å være så noenlunde vellykkede. Og det er de fordi vedtakene ble lokalt forankret, ikke tredd ned over hodet på fylkene av det daværende stortingsflertallet. Da bør velgerne ved neste års lokalvalg huske hvem som ville kaste bort penger og krefter på å tre sammenslåinger av både kommuner og fylker ned over de som ikke uttrykkelig ønsket en sammenslåing.

