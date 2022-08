I næringslivet gikk det en tid mote i å si at det kinesiske skrifttegnet for krise og mulighet er identisk.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Hvorvidt dette medfører riktighet, bør være opp til en sinolog å bekrefte, men som alle ordhell som finner resonans, var det ikke helt uriktig. Poenget er det samme som i det engelske ordtaket «never waste a good crisis» - bruk anledningen en krise byr, til å gjøre endringer som uansett er riktige.

I tillegg til den enorme faren verden står overfor i form av menneskeskapte klimaendringer og utryddelse av arter, har Europa og verden siden februar i år blitt stilt overfor en sterk forverring av sikkerhetssituasjonen, i form av Putins invasjon av Ukraina. Drømmen om økonomisk integrering av et stadig mer demokratisk Russland gjennom handel har gått i knas i møte med brutale krigsforbrytelser, blodige kamper og økt risiko for atomkrig. Energi har gått fra å være handelsvare prisgitt markedskreftene, til å være en av mange utpresningsmidler i Putins arsenal. Det snakkes åpent fra flere hold om rasjonering av energi, og den politiske destabiliseringen av Europa i møte med en kald vinter uten tilstrekkelig oppvarming eller kraft til industri og næringsliv, er skremmende.

Norge er ikke løsrevet fra det som skjer i resten av Europa. Selv om folk flest fremdeles har råd til frokostbrød og fredagstaco i møte med økte matvarepriser globalt, merkes krisen også her.

Det er forstemmende hvor mange aktører, partipolitikere og andre meningsbærere som ser ut til å tolke situasjonen utelukkende fra et nasjonalt perspektiv. Stans av eksport av strøm til utlandet, for at nordmenn flest angivelig skal ha tilgang på billig strøm, er en kortsiktig, navlebeskuende og populistisk oppskrift på å gjøre vondt verre.

Faktisk har vi en stor og uutnyttet energikilde rett foran øynene, som regjering etter regjering dessverre har latt være å legge til rette for å utnytte. Den smarteste og mest langsiktige løsningen på energikrisen, er nemlig å effektivisere. Dersom staten betalte inntil 50 prosent av det oppgradering av vinduer, isolasjon og andre energisparende tiltak koster for boligeiere ville vi frigjort potensiale. Dersom du trenger å låne penger for å gjennomføre slike tiltak, bør bankene ha insentiver til å tilby gunstige lån. Alle får mulighet til å spare strøm, ikke bare de mest bemidlede.

Staten tjener godt på høye strømpriser. MDG mener man bør fortsette å dele ut en solid strømstøtte, slik at man ikke må velge mellom å varme huset eller å vaske klær. Imidlertid gjør dagens ordning at de som bruker mest, får mest i støtte. MDG vil erstatte dette med en mer rettferdig ordning, der vi alle får en sum på konto. Slik vil de som tjener minst og som trenger det mest, oppleve støtten som mer utslagsgivende i privatøkonomien, enn de med høyt forbruk og høy inntekt. En «flat» støtte gir insentiv til sparing og effektivisering, og tilgodeser også de som ikke selv styrer tiltak til ENØK der de bor.

En annen stor og relativt uutnyttet energikilde, som kan gi stor uttelling med relativt sett små naturinngrep, er solenergi. Med bevisst minimering av miljøbelastning fra produksjon og frakt av panel, blant annet med livsløpsanalyse, og installasjon på allerede eksisterende flater, vil produksjonen i Sør-Norge reelt kunne bidra til dagens fornybare energimiks. Utbygging av havvind, bør akselereres, på nøye utvalgte lokasjoner der påvirkningen på økosystemet er minimal.

Koronakrisen var selve kroneksempelet på at regjeringen Solberg lot muligheten til å innføre et grønt skifte i samfunnet vårt, gå til spille. Koronamidlene gikk til utbyttefest, mens enkeltmannsforetak og små bedrifter gikk konkurs. Tiltak som kunne avhjulpet miljø- og klimakrisen vi står i, uteble. MDG forventer at regjeringen Støre stepper opp på en annen og bedre måte i håndtering av strømkrisen som nå forsterkes og forverres av de to andre krisene vi står overfor

Vi nordmenn må ta grep om energiforbruket vårt mens vi kan, og ytterligere styrke produksjon av fornybar kraft. Om vi gjør det for å unngå katastrofal global oppvarming, avhjelpe utryddelsen av arter eller for å gi president Putin ett pressmiddel mindre han kan bruke mot våre allierte og dermed oss selv i en dyster situasjon, går ut på ett. Slik sett er muligheten og krisen to sider av samme sak, også på norsk.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.